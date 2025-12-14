Rossiglione, Comune lancia bando per gestione bar Old Station e per gli impianti sportivi: 9 anni di contratto

Rossiglione. Il Comune di Rossiglione ha ufficialmente aperto la procedura per l’affidamento in concessione di un asset strategico per la vita sociale e sportiva del paese: il Bar “Old Station” e il complesso adiacente dei Campi Sportivi Comunali. L’operazione, gestita tramite la Centrale Unica di Committenza (CUC), mira a rilanciare e valorizzare una struttura centrale attraverso una partnership di lunga durata con operatori qualificati.

La concessione riguarda la gestione completa dell’impianto sportivo e del locale bar/ristoro, unitamente ad altri spazi di supporto necessari all’attività. La durata dell’affidamento è fissata in nove anni, riflettendo l’intenzione dell’Amministrazione di garantire stabilità e la possibilità di effettuare investimenti significativi da parte del futuro gestore. Il valore stimato dell’intera concessione per il periodo totale è di circa 458 mila euro

