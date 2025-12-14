Sea Watch 5 in arrivo alla Spezia con settanta migranti, pronta la macchina dell’accoglienza

Atteso per domattina l’approdo nel porto della Spezia della nave ong Sea Watch 5, in viaggio con a bordo settanta migranti salvati nel Mediterraneo. In seguito a due interventi di soccorso realizzati in questi giorni, la nave viaggiava con 101 migranti a bordo, ma parte degli stesssi, tra cui 24 minorenni, sono stati sbarcati a Pantelleria su richiesta della stessa ong con l’intento di evitare un viaggio in mare di oltre quattro giorni ai giovanissimi e alle loro famiglie. Parte dei migranti che sbarcherà alla Spezia resterà in Liguria, parte sarà accolta in altre località italiane. La nave torna alla Spezia poco più di due mesi dopo l’ultima volta: era infatti lo scorso 7 ottobre quando aveva attraccato presso lo scalo spezzino, allora con 79 migranti a bordo.

