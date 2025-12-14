Sotto 3 a 1 a pochi minuti dalla fine, lo Spezia Primavera rimonta il Pescara e conquista i tre punti

Ricca di gol la partita di alta classifica tra le formazioni Primavera di Spezia e Pescara valevole per la 12ma giornata di campionato: 4 a 3 il risultato finale per gli Aquilotti padroni di casa, che hanno colto la vittoria con una rimonta maturata nel finale. Sotto di due reti – firmate da Cardilli e Valori – a zero a fine primo tempo, i ragazzi di mister Terzi hanno accorciato al 57′ con Conte. Ma al 72′ ecco il 3 a 1 siglato da D’Arcangelo. Tutto finito? Macché: all’85’ ecco il gol aquilotti di Amato e due minuti la rete di Camara che suggella il pari. Infine, in pieno recupero, il gol vittoria di Bertoncini. Un successo che vede lo Spezia scavalcare proprio il Pescara nel Girone B della campionato Primavera 2.

Qua sotto, dal sito dello Spezia Calcio, il tabellino dell’incontro:

