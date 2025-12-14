Triplo Bruccini e prima rete di Morelli, poker della Fezzanese al Busalla

Sorride la Fezzanese, che torna alla vittoria dopo lo stop con Millesimo. Un netto 4 a 0 quello colto oggi pomeriggio dalla formazione di mister Ponte con il Busalla, altra formazione di alta classifica, tra le mura domestiche del “Marchini”. A sancirlo, due reti di Mirko Bruccini nel primo tempo e, nella seconda frazione, dalla terza rete del capitano e dal primo gol in maglia verde di Mattia Morelli, approdato da pochi giorni in riva al Golfo. Grazie a questo successo, la Fezzanese, ora a 26 punti, sale al terzo posto dell’Eccellenza ligure, superando proprio il Busalla (25) nonché il Campomorone Sant’Olcese (25), nonché il Rivasamba (24), che però è ora in campo con l’Athletic Club Albaro, partita che chiude la giornata numero 14.

