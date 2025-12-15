BB Competition ed un 2025 di grandi risultati: successi per Simone Boscariol

Giunge un altro grande risultato per BB Competition: la scuderia spezzina, impegnata in ambito internazionale, ha condiviso con Simone Boscariol la vittoria del titolo 2WD nella Mitropa Rally Cup e nel TER – Tour European Rally, serie del panorama continentale che hanno visto il driver e la copilota Jasmine Manfredi primeggiare nel confronto a due ruote motrici, sui sedili della Renault Clio R3T schierata da Boscarally Team. “Abbiamo deciso di intraprendere questo percorso affrontando strade nuove ed arricchendo il nostro bagaglio di esperienza – il commento di Boscariol – in Svizzera, Croazia, Austria, Ungheria e Italia, in gare dall’elevato cronometraggio. I ringraziamenti vanno alla scuderia e a tutti coloro che ci hanno sostenuto”.

“Sono gare lunghe, dai 170 ai 180 chilometri – ha commentato Manfredi – che permettono di crescere e vivere caratteristiche che qui in Italia non troviamo. Correre all’estero è sempre stato il mio sogno, oggi possiamo festeggiare anche questi due bei risultati”. Nove, gli appuntamenti disputati in stagione dall’equipaggio lucchese: Rallye International du Valais in Svizzera, il Rally Terra Sarda in Italia, il MAHLE Rally Nova Gorica in Slovenia, il MOTUL Rally Kumrovec in Croazia, il Rally Internazionale del Casentino in Italia, il Mecsek Rallye in Ungheria, il TIKI Rally Velenje in Slovenia, il Rally Poreč in Croazia e il Rebenland Rallye in Austria.

