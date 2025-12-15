Cantiere Gaslini, terminati gli scavi del padiglione zero: salirà di un piano ogni 45 giorni

Genova. “Si è conclusa la fase di scavo del Padiglione Zero, cuore del progetto di trasformazione del Nuovo Gaslini. Da oggi la struttura inizia a crescere in altezza: il nuovo monoblocco salirà di un piano ogni mese e mezzo, circa 45 giorni, dando forma al futuro volto dell’ospedale – spiega il presidente dell’Istituto Gaslini Edoardo Garrone – Si tratta di un intervento che porta con sé una doppia sfida: rinnovare in profondità l’ospedale dopo 87 anni di attività e, allo stesso tempo, garantire la piena operatività di tutti i reparti durante i lavori. Un equilibrio complesso, portato avanti nel pieno rispetto degli standard di sicurezza e prevenzione nei confronti dei lavoratori del cantiere, ma soprattutto dei pazienti e delle loro famiglie, di tutti gli operatori dell’Istituto e degli abitanti del quartiere”.

“In pochissimo tempo siamo passati dall’idea di un nuovo ospedale alla concessione affidata a Zena Project e alla costruzione del Padiglione Zero. Dal 2021, anno in cui abbiamo presentato il progetto del Nuovo Gaslini all’interno del Piano Strategico quinquennale, siamo arrivati all’aggiudicazione del bando di gara nel 2023 a favore di Zena Project. Oggi, a soli due anni di distanza, vediamo il Padiglione Zero prendere forma sotto i nostri occhi. Un’evoluzione rapida e concreta, che testimonia la solidità della visione e la capacità realizzativa dell’intero progetto. Un risultato che testimonia come una collaborazione pubblico-privato ben impostata possa rendere più agile il rinnovamento di un grande istituto come il Gaslini, garantendo efficienza, qualità senza dispersioni di risorse. Resta fermo un principio: il Gaslini continua ad essere un ente pubblico al servizio di tutti i bambini” sottolinea il direttore generale del Gaslini, Renato Botti.

