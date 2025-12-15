Chiavari: sala gremita per Gabriele Guzzi e il suo libro “Eurosuicidio”

Da Democrazia Sovrana Popolare

Successo pieno e sala gremita alla Società Economica di Chiavari sabato scorso per l’incontro con Gabriele Guzzi organizzato dalla sezione “Pensiero, Arti & Culture – Tigullio” di DSP-Democrazia Sovrana Popolare. Si trattava della presentazione del libro “EUROSUIDICIO – Come l’Unione Europea ha soffocato l’Italia e come possiamo salvarci” edito da Fazi. “Le note sono esclusivamente positive – riferisce il nuovo presidente della sezione Luigi Martino (Marco Ghiglione è divenuto coordinatore per la provincia di Genova) -, si sono viste molte facce nuove, e moltissime sono state le domande a Guzzi, tanto che i tempi concordati per la disponibilità della sala non hanno permesso di accontentare tutti”.

