Concerto di Natale, ad Aulla i Livingospel

Un pomeriggio di musica gospel per celebrare l’arrivo del Natale: domenica 21 dicembre alle 17:30 la Sala delle Muse di Aulla ospiterà il concerto natalizio ad ingresso libero e gratuito dei Livingospel Gospel Choir, una formazione che da quasi trent’anni porta in Italia la tradizione e l’energia della musica gospel americana. E non è la prima volta che il gruppo calcherà questo palco: la formazione, che da quasi trent’anni percorre l’Italia portando l’energia contagiosa della musica gospel, ha scelto proprio Aulla come una delle tappe privilegiate del suo intenso calendario di esibizioni.

I Livingospel nascono nel 1996 dall’incontro artistico tra Franco Muggeo, direttore musicale e compositore, e Patrizia Borlotti, vocalist solista. Il gruppo si distingue per un repertorio che va oltre la semplice rivisitazione dei classici gospel: propone infatti numerosi brani inediti che fondono lo spirito tradizionale gospel con sonorità contemporanee come Funky, R&B, Jazz e Hip Hop. Questa ricchezza deriva dai diversi background musicali dei componenti del gruppo, che creano un sound unico e coinvolgente, capace di toccare il pubblico con intensità ed emozione. Nella loro lunga carriera hanno calcato alcuni dei palchi più importanti d’Italia: un curriculum che testimonia non solo la qualità artistica della formazione ma anche la capacità di adattarsi a contesti diversi, dai grandi palazzetti dello sport alle piazze cittadine, dalle chiese alle sale comunali. Quello che ascolteremo sabato pomeriggio sarà un viaggio musicale attraverso la tradizione gospel, con quindici brani accuratamente selezionati.

