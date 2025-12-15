Crisi Amt, pronta l’Agenzia regionale del trasporto pubblico. Attesa per la sentenza del tribunale

Genova. Arriva insieme al bilancio l’Agenzia per il trasporto regionale e locale terrestre e marittimo annunciata dal presidente Marco Bucci, primo passo per la gestione unificata dei mezzi pubblici in tutta la Liguria una volta superata la crisi di Amt. Il provvedimento passerà al vaglio del Consiglio regionale nei prossimi giorni, in una settimana cruciale per il futuro dell’azienda genovese.

L’Agenzia sarà formalmente una società a capitale interamente pubblico istituita tramite la finanziaria regionale Filse, “con i requisiti del soggetto in house“. Tra le attività previste dalla norma – inserita nelle disposizioni collegate al bilancio di previsione – ci sono programmazione, monitoraggio e controllo sull’attuazione degli accordi di programma, affidamento dei servizi, gestione dei contratti di servizio, partecipazione a progetti europei.

