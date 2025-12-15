Donadoni non nasconde la polvere sotto il tappeto: “Sul mercato occorre muoversi velocemente”

“Noi che non abbiamo grandissime individualità dobbiamo cercare di essere ancora più squadra”. Con la pacatezza di un gentiluomo del pallone, Roberto Donadoni ha inaugurato una svolta comunicativa piuttosto decisa rispetto all’epoca di D’Angelo. Se il tecnico abruzzese si caricava, e probabilmente sovraccaricava, delle responsabilità di ogni evento, il bergamasco ha scelto dal primo giorno un approccio analitico senza mancare di far notare mancanze e prospettive. E’ forse oggi l’unico in tutto l’ambiente Spezia a trasmettere, senza isterismi, la drammaticità del momento. A disegnare quanto l’esito di questa stagione, partita male da subito, sia legato alla tempestività degli interventi che si faranno nelle prossime settimane.

Tono diretto, senza sconti, per guardare in faccia una situazione da cui è più difficile uscire facendo finta che dopotutto questo cammino faccia in un certo senso parte degli esiti possibili. Con i propri calciatori non manca mai lo sprone accanto al rilievo tecnico. “Quelli che sbagliano non mi preoccupano, mi preoccupano quelli che non ci provano” e “Abbiamo già dimostrato di poter fare meglio di quanto abbiamo fatto”, ha detto Donadoni in conferenza stampa nel post Modena. La differenza di spessore atletico e di qualità nelle giocate dei singoli, anche per una questione di assenze, è stampa lampante.

