Ecco Zac, Zena active citizens: al via il bando per rafforzare l’economia di prossimità nei municipi

Genova. Il Comune di Genova dà il via all’Avviso Pubblico “ZAC – Zena Active Citizens Municipi”, che quest’anno mette a disposizione 450.000 euro complessivi per sostenere micro e piccole imprese presenti sul territorio cittadino.

Il bando, finanziato nell’ambito del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie del Sud 2021–2027 (iniziativa strategica dell’Unione Europea volta a potenziare lo sviluppo urbano sostenibile e inclusivo in 14 Città Metropolitane e 39 città medie del sud) consente di accedere a contributi a fondo perduto da 10.000 a 50.000 euro per ogni singolo progetto.

