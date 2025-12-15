Emergenza abitativa, Genova aderisce all’appello: “Urgente un piano casa nazionale”

Genova. “Insieme a oltre 40 città, abbiamo deciso di aderire, come amministrazione comunale, alle proposte per un piano casa nazionale dell’Alleanza municipalista per il diritto alla casa perché è urgente e necessario un cambio di rotta da parte del governo sul diritto alla casa, garantendo risorse a partire dalla legge di bilancio”. Lo annuncia l’assessore al Patrimonio e all’edilizia residenziale pubblica, Davide Patrone, che ha sottoscritto, insieme a una nutrita rappresentanza di colleghi di tutta Italia, le proposte presentate questa mattina a Montecitorio dall’Alleanza municipalista per il diritto alla casa.

Già un anno fa l’Alleanza aveva promosso un sit-in degli enti locali per sollecitare un intervento del Governo sull’emergenza abitativa. Ora i Comuni sono tornati a Roma “per ribadire con forza che la crisi della casa è una priorità nazionale e richiede politiche strutturali e risorse adeguate”.

