Hockey Sarzana espugna Grosseto e intravede la final-eight

L’Hockey Sarzana di Sergio Festa è sempre più “intrigante”, e trova la quinta vittoria e il secondo successo esterno della stagione. I liguri sono corsari a Grosseto, nell’undicesima giornata di andata del campionato di A1. Una vittoria meritata quella della squadra del presidente Corona. I rossoneri hanno giocato una partita da “Sarzana” e hanno dato l’impressione di avere più voglia di vincere dei ragazzi di Massimo Mariotti e si sono imposti per 3 a 2 nei confronti del Circolo Pattinatori, fermando a quattro vittorie la striscia di successi consecutivi della formazione del presidente Osti. Con questa vittoria, i rossoneri hanno riagganciato i maremmani in classifica, grazie al tiro decisivo di Rubio a 2’48” dalla fine. Entrambe hanno lottato per conquistare i tre punti, ma il Grosseto ha fallito nel finale una superiorità numerica che poteva valere il pari, giocando addirittura in 5 contro 3. Il primo tempo è altalenante: i rossoneri vanno in vantaggio con Munnè, poi i padroni di casa pareggiano con Saavedra, ma Tabarelli riporta avanti la formazione sarzanese e si va al riposo sul 2 a 1 a favore della squadra di Sergio Festa. Nella ripresa è un susseguirsi di emozioni: l’Hockey Sarzana incassa la rete del pareggio ad opera di Saavedra in inferiorità numerica. Il Sarzana ritrova il vantaggio a 2’48” dalla fine con un tiro di Xavi Rubio che batte sul corpo di Barragan e finisce in rete. Nell’ultimo minuto, i biancorossi giocano con due uomini di movimento in più dopo l’espulsione di Tabarelli, ma non riescono a scardinare la difesa avversaria. (nella foto Jan Munnè autore della prima rete rossonera)

CIRCOLO PATTINATORI GROSSETO 1951 – HOCKEY SARZANA = 2-3 (1-2, 1-1)

CIRCOLO PATTINATORI GROSSETO 1951: Granados, Barbieri N, Barragan, Saavedra (C), Sillero – Vargas, Paghi, Schiavo, Giabbani, Peruzzi – Allenatore: Massimo Mariotti

HOCKEY SARZANA: Corona, Borsi (C), Rubio, Munne, De Rinaldis – Tabarelli, Manrique, Angeletti, Lavagetti, Grossi – Allenatore: Sergio Festa

Marcatori:

1° tempo: 2’19”Munne (SAR), 5’52”Saavedra (GRO), 21’20” Tabarelli (SAR)

2° tempo: 17’56” Saavedra (sup.num) (GRO), 22’12” Rubio (SAR)

Espulsioni:

2° tempo: 16’20” Borsi (2′) (SAR), 24’03” Tabarelli (2′) (SAR)

Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Franco Ferrari di Viareggio (LU)

