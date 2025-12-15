Il Presepe vivente di Equi incontra il papa e sfila per le vie di Roma. L’ex sindaco Caleo nei panni di Erode

Storica giornata a Roma sabato scorso per il Presepe vivente di Equi Terme, che ha portato la natività della Valle del Lucido nel cuore della cristianità, all’interno del programma ufficiale del Presepe vivente di Roma.

Nella capitale la delegazione dei presepisti di Equi ha partecipato all’udienza con papa Leone XIV, che ha delineato la natività quale Vangelo vissuto e richiamato il presepe come luogo di famiglia e comunità, simbolo di pace, accoglienza e custodia delle radici spirituali. Quindi, dopo l’incontro con il santo padre, il Presepe vivente di Equi si è trasferito alla Basilica di Santa Maria Maggiore, sede del Presepe vivente di Roma, scelta per il suo profondo valore simbolico e spirituale. È qui che si conserva la reliquia della Sacra Culla, venerata nel tardo pomeriggio, ed è qui che riposano le spoglie di papa Francesco, che ha voluto fortemente questa manifestazione. L’edizione di quest’anno si inserisce nel cammino del Giubileo, che ha portato e porterà a Roma milioni di pellegrini da tutto il mondo.

Alle 12, i figuranti hanno partecipato alla messa, celebrata dal cardinale Rolandas Makrickas, arciprete della Basilica. Accanto al gruppo di Equi anche don Simone Giovanella, parroco dell’Unità pastorale della Valle del Lucido, e don Vito Piscitello, parroco di Olivola, Quercia e Collecchia, i quali hanno concelebrato.

Nel primo pomeriggio, il Presepe vivente di Equi ha preso parte alla sfilata e alla rappresentazione nelle vie adiacenti la Basilica, con il sagrato di Santa Maria Maggiore fattosi Betlemme.

Il Presepe Vivente di Equi Terme ha partecipato all’evento con venticinque figuranti, guidati dal presidente dell’associazione Fabio Furia, chiamato nella rappresentazione al ruolo di censore. L’ex sindaco e senatore sarzanese Massimo Caleo ha invece vestito i panni di Erode, mentre la natività è stata interpretata da Fabio Mazzi e Chiara Mastrini, insieme alla piccola Beatrice, di undici mesi, nei panni del Bambinello, affiancata dalla primogenita Alice.

