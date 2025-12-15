Imposta di soggiorno, Sestri Levante adegua regolamento: imposta anche per le B&b e affitti brevi

Sestri Levante. Il Comune di Sestri Levante adegua il suo regolamento sull’imposta di soggiorno introducendo, con il voto del Consiglio comunale di questa mattina, due modifiche che recepiscono le recenti normative regionali. La prima riguarda la ridefinizione del presupposto dell’imposta, allineata al Testo Unico regionale sul turismo (legge Liguria n. 1/2024).
La nuova formulazione chiarisce che l’imposta si applica non solo alle strutture ricettive tradizionali, ma anche agli appartamenti ammobiliati a uso turistico (AAUT) e alle locazioni brevi. Un adeguamento che rende il regolamento comunale coerente con l’attuale quadro normativo.