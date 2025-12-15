Lettere/ “Rapallo e la situazione in cui si trascina il Pd”

Da Angelo Piccardo (Scarnati guardava ad un coalizione di centro-sinistra in grado di poter andare al governo di Rapallo; quanto alla manifestazione per la Palestina, con chi, nel partito, avrebbe potuto condividerne il merito del successo? m.m.)

Ho saputo che ieri si è svolto il Congresso presso il Circolo del Partito Democratico di Rapallo e che non c’è stata alcuna candidatura a Segretario. Da elettore del PD trovo questa situazione molto sconfortante e figlia di questioni irrisolte all’interno del partito a livello locale. Non potevano certo essere risolte dal coordinatore designato per questi ultimi mesi, Marino Scarnati, il quale è noto per il suo carattere poco propenso al dialogo e poco consono al ruolo che avrebbe dovuto svolgere ovvero alla ricostruzione del partito. Poteva andare ancora peggio se si fosse ricandidato l’ultimo segretario eletto, Gianluca Cecconi, esautorato di fatto dai membri del “suo” direttivo e dalla Federazione di Chiavari. Vero è che in questi mesi una cosa importante è successa, la manifestazione per la pace in medio oriente ha avuto una grande partecipazione, ma invece di rendere questa iniziativa una vittoria di tutto il partito, il coordinatore non ha mai mancato di volersi accaparrare i giudizi positivi solo per se.

