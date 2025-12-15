Liguria: “Gioco d’azzardo, no alla compartecipazione agli introiti fiscali per gli enti locali”

Da Mettiamoci in Gioco – Tigullio

Il dossier Azzardomafie di Libera, appena uscito ci ricorda che dal 2004 al 2024 gli italiani, incoraggiati dallo Stato, si sono giocati sull’azzardo 1.774 miliardi di euro. Molto più della metà dell’intero debito pubblico. Una spropositata montagna di denaro che nel 2025, dice la stima di Maurizio Fiasco, l’economista e sociologo onorato da Sergio Mattarella per il suo impegno contro il gambling e le dipendenze, salirà di altri 170 miliardi. Per un totale di 475 miliardi solo nell’ultimo triennio. Il dossier segnala inoltre che sono ben 147 i clan censiti che hanno operato in attività di business, con 16 regioni coinvolte da inchieste sul gioco d’azzardo che hanno visto la presenza dei clan mafiosi. I giocatori patologici sono stimati 1,5 milioni , una dipendenza riconosciuta che ha gravi conseguenze per le persone, le famiglie e l’intera comunità del Paese.

» leggi tutto su www.levantenews.it