Oltre al futuro ostello sulla Francigena, una nuova bottega per il borgo di Ponzano Superiore

Un nuovo tassello si aggiunge al percorso di rilancio di Ponzano Superiore. Il Comune di Santo Stefano Magra ha approvato l’acquisizione in comodato d’uso gratuito per cinque anni di un immobile privato in piazza Aia di Croce, che sarà destinato a funzioni di interesse pubblico e comunitario nell’ambito del progetto “Val di Magra Solidale”. L’edificio, in passato sede di un’attività commerciale, verrà riconvertito per ospitare una bottega alimentare con somministrazione di cibi e bevande, servizi di accoglienza turistica e spazi di supporto alla comunità locale. L’intervento rientra nella strategia di valorizzazione del borgo collinare e si collega anche alla prossima apertura dell’ostello sulla Via Francigena, finanziato dal Ministero del Turismo attraverso il programma “Cammini Religiosi”.

Il progetto “Val di Magra Solidale”, finanziato dal programma regionale FSE Plus 2021–2027 e promosso dall’Associazione Val di Magra Formazione in qualità di capofila, vede il Comune tra i partner della rete territoriale. In questo contesto, l’amministrazione ha attivato anche risorse private provenienti dal tessuto imprenditoriale locale per sostenere la ristrutturazione dell’immobile e favorire percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo di persone a rischio di emarginazione sociale. A seguito di un’indagine di mercato, l’unica azienda ad aver manifestato interesse è stata la Lucchi & Guastalli S.r.l., realtà con esperienza nella gestione di progetti finanziati dal Fondo sociale europeo. All’impresa sarà affidato l’immobile in sub-comodato d’uso gratuito per la realizzazione e la gestione della bottega e dei servizi collegati, con l’avvio di un nuovo ramo d’impresa nell’ambito della complementarietà FESR, azione “Abilità al Plurale”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com