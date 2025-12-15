Presepi viventi e dove trovarli: gli appuntamenti spezzino-lunigianesi

Siete appassionati di presepi viventi e non vi fate scappare mai l’occasione di visitarne? Oppure, pur non essendo degli habitué, a questo giro vi va l’idea di scoprire una o più di queste rappresentazioni? Ebbene, in questo articolo proviamo a fare un sunto dei presepi viventi che saranno allestiti nei prossimi giorni nella nostra zona, cominciando, ‘oltre confine’, dalla 35ma edizione del presepe vivente di Equi Terme, che ancora una volta trasformerà il borgo ai piedi delle Apuane in un racconto dal vivo fatto di personaggi – oltre cento i figuranti -, atmosfere e scenografie che rievocano la Betlemme di due millenni fa. La rappresentazione sarà attiva e visitabile il 25 dicembre dalle 20.30 alle 23.30 e il 26, 27 e 28 dicembre dalle 18 alle 21. Il 26 dicembre Equi e il presepe potranno essere raggiunti anche a bordo di un treno storico organizzato per l’occasione, che partirà da Pisa e farà tappa nelle principali stazioni della costa fino ad Aulla e a Equi Terme. A bordo è prevista una degustazione di prodotti tipici, con polenta, spezzatino, formaggi, salumi, pane, acqua e vino rosso. All’arrivo i viaggiatori saranno accolti dai figuranti e potranno partecipare alla fiaccolata che introduce al percorso del Presepe vivente, mentre il viaggio di ritorno offrirà dolci natalizi e spumante. Le informazioni e le prenotazioni sono disponibili sul sito dedicato: https://presepe-vivente-equi-terme-aps.s2.yapla.com/it/event-99362.

