Rapallo si tinge di rosso per la solidarietà: torna la “Camminata dei Babbi Natale” con la donazione di due nuovi defibrillatori

Rapallo. Sabato 20 dicembre 2025, le strade di Rapallo ospiteranno la tradizionale “Camminata dei Babbi Natale”, un evento che unisce lo spirito festivo alla sicurezza dei cittadini. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Il Cuore e inserita nel calendario delle manifestazioni natalizie del Comune di Rapallo, non sarà solo un momento di aggregazione, ma segnerà un altro passo fondamentale per la tutela della salute pubblica.
La partenza è fissata per le ore 14:45 da Piazzale Chiesa di S. Anna. Il corteo dei partecipanti percorrerà le vie cittadine per concludere il suo tragitto presso i Giardini G. Verdi. Ad accompagnare la manifestazione sarà presente un mezzo di primo soccorso dei Volontari del Soccorso di S. Anna, a garanzia della sicurezza di tutti i partecipanti.