Regione, accordo di Filse per il credito alle piccole e medie imprese: fondo da 40mln di euro

Liguria. Quaranta milioni di euro di garanzie per agevolare l’accesso al credito delle PMI liguri. È la portata economica dell’intesa sottoscritta da Regione Liguria, attraverso Filse, e Rete Fidi nell’ambito delle misure del Programmazione Fesr 2021-2027 gestite dalla finanziaria ligure per lo sviluppo economico. Le garanzie potranno essere rilasciate sia per consentire l’erogazione di prestiti rimborsabili a tasso agevolato, sia per l’anticipazione di contributi a fondo perduto.

“Un accordo importante che rende ancor più accessibili le opportunità regionali – sottolinea il consigliere delegato allo Sviluppo economico della Regione Liguria Alessio Piana -. Grazie a questa intesa con Rete Fidi, le imprese potranno beneficiare, sia in caso di erogazione del prestito che di contributo anticipato, delle garanzie necessarie per richiedere le agevolazioni del Fesr”.

