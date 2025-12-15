Scontri fuori dallo stadio, Traverso (Siap): “Ristrutturazione stadio è occasione per affrontare il tema sicurezza”

Genova. Dopo gli scontri tra tifoserie avvenuti ieri prima di Genoa-Inter, Roberto Traverso, segretario sindacato Siap, denuncia la criticità strutturale dell’ordine pubblico allo stadio Luigi Ferraris.

Secondo Traverso il Ferraris è un “gioiello” all’interno, ma con una gestione complessa: “Il problema non è lo stadio in sé: è la sua collocazione, completamente incassata nel tessuto urbano, nel cuore di un quartiere densamente abitato”. Questa ubicazione fa sì che l’evento sportivo si svolga “letteralmente dentro la città”, senza aree di separazione o contenimento.

