Teatro e Scuole: nuove iniziative di educazione ambientali di AMIU Genova

Genova. Mercoledì 17 dicembre il Teatro Carlo Felice ospiterà due repliche dello spettacolo “Magicamente Plastica”, realizzato in collaborazione con Corepla e rivolto alle scuole. All’iniziativa parteciperanno circa 400 alunni, coinvolti in un’esperienza educativa pensata per avvicinare i più giovani ai temi della raccolta differenziata e del riciclo della plastica attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente.

“Magicamente Plastica” utilizza il teatro, l’illusionismo e la divulgazione scientifica per raccontare il ciclo della plastica, dalla raccolta al riciclo, mostrando come un corretto conferimento dei rifiuti possa trasformare un materiale di scarto in una risorsa. Lo spettacolo si inserisce nel percorso di educazione ambientale che AMIU porta avanti da anni nelle scuole, con l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili e consapevoli fin dall’età più giovane. La scelta del Carlo Felice come sede dell’iniziativa rafforza il valore simbolico dell’evento, che unisce cultura, formazione e sostenibilità, rendendo l’educazione ambientale un’esperienza condivisa e partecipata.

