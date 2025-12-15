Una storia da ricordare: Rudolf Jacobs, il partigiano tedesco caduto per la libertà

L’Associazione Culturale Italo Tedesca annuncia la presentazione del progetto “Rudolf Jacobs, una storia da ricordare”, in programma mercoledì 17 dicembre alle 17 nella sede ACIT di via Manin 27. L’iniziativa è sostenuta dal bando «Pillole di cultura» 2025 della Fondazione Carispezia e vede anche il contributo del Goethe-Institut. Il progetto prevede, nella prossima primavera, la pubblicazione dell’edizione italiana del volume della giornalista tedesca Ulrike Petzold, “Rudolf Jacobs. Ein Bremer Partisan in Norditalien 1944”, che uscirà per l’editore Agorà di Sarzana/Lugano. Il libro, pubblicato in Germania nell’ottobre 2024 dall’editore Temmen di Brema, ricostruisce la vicenda umana e familiare di Rudolf Jacobs, figura poco conosciuta nella sua città natale fino a tempi recenti.

L’autrice racconta come, nel 2018, la scoperta casuale in Italia di una locandina dedicata a Jacobs abbia acceso il suo interesse, spingendola ad approfondire la storia di questo partigiano tedesco. Il lavoro si basa su un’ampia ricerca condotta presso l’Archivio Militare di Friburgo e gli archivi della Città di Brema, oltre che su interviste a storici e testimoni dell’epoca. Ne emerge il percorso che portò Jacobs, caporalmaggiore della Wehrmacht impiegato nell’organizzazione Todt con base a Lerici, a scegliere la Resistenza e ad aderire alla Brigata Muccini. Il 3 novembre 1944 perse la vita nell’assalto alla caserma delle Brigate Nere di Sarzana.

Ulrike Petzold, già redattrice e inviata di Radio Brema, oggi lavora come libera professionista. È vicepresidente dell’Associazione Italo Tedesca (DIG) di Brema ed è attivamente coinvolta nel gemellaggio tra l’Hermann-Böse-Gymnasium e il Liceo “Parentucelli-Arzelà” di Sarzana, oltre che nelle iniziative che hanno restituito a Jacobs il giusto riconoscimento nella sua città d’origine. La curatela dell’edizione italiana è affidata a Patrizia Baracco, vicepresidente ACIT, che ha maturato una specifica competenza nella traduzione di documenti storici durante la collaborazione con il procuratore De Paolis nei processi sulle stragi nazifasciste. Il progetto si realizza in collaborazione con l’Istituto Spezzino per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea, ANPI Sarzana e il FAI, in particolare per le attività legate a Villa Rezzola. L’incontro è a ingresso libero.