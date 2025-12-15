Viale XXV Aprile, allarme traffico e sicurezza: la Provincia chiamata a intervenire

Il viale che collega Sarzana a Marinella torna al centro dell’attenzione per la crescente pericolosità dell’incrocio tra viale XXV Aprile e via Alta, un nodo critico sul confine con Ameglia e caratterizzato da un traffico sempre più intenso. Il tema è stato discusso nell’ultimo Consiglio provinciale, durante il quale il capogruppo del centrosinistra, Gianluca Tinfena, ha presentato un’interpellanza al Presidente della Provincia della Spezia per chiedere un intervento urgente da parte dell’ente. Viale XXV Aprile è infatti una strada di competenza provinciale, ed è proprio per questo che Tinfena ha sollecitato l’amministrazione a chiarire quali misure intenda adottare per migliorare le condizioni di sicurezza di un tratto che, con l’ampliamento dello stabilimento Intermarine, rischia di diventare ancora più pericoloso. “La recente delibera della giunta comunale di Sarzana ha autorizzato la monetizzazione dei parcheggi che la società avrebbe dovuto realizzare entro 200 metri dallo stabilimento: non essendo disponibile un’area idonea, Intermarine verserà al Comune la somma corrispondente e si è impegnata a intervenire sulla segnaletica entro 90 giorni”, spiega Tinfena, secondo il quale tuttavia questo impegno non è sufficiente a sanare le criticità già oggi presenti. L’incrocio tra via Alta e viale XXV Aprile soffre da tempo di scarsa visibilità, segnaletica inadeguata e vegetazione invadente, mentre il traffico quotidiano — soprattutto nelle ore di punta — continua a crescere. Senza parcheggi privati adeguati, molti veicoli rischiano di sostare lungo via Alta proprio a ridosso dell’intersezione, aggravando la pericolosità della circolazione.

Per questo, nel suo intervento, ha chiesto alla Provincia se siano già avvenute interlocuzioni con il Comune di Sarzana, se esistano progetti di messa in sicurezza e se sia prevista la realizzazione di un’opera strutturale come una rotatoria, considerata la soluzione più efficace per regolare il traffico e ridurre il rischio di incidenti. Il capogruppo del centrosinistra ha inoltre sollecitato l’apertura di un tavolo tecnico tra Provincia, Comune di Sarzana e Comune di Ameglia, indispensabile per condividere progettualità, coordinare gli interventi e avanzare richieste di finanziamento in modo unitario. Tinfena ha ribadito che la Provincia deve assumere un ruolo attivo e concreto nella messa in sicurezza di un’arteria fondamentale per il collegamento tra Sarzana e la costa. L’aumento del traffico previsto nei prossimi mesi rende urgente un intervento complessivo sull’incrocio e sui tratti limitrofi, prima che la situazione diventi ancora più critica.

