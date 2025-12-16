Accusato di estorsione e lesioni, ha il divieto di avvicinarsi alla compagna: il giorno che glielo revocano i due si sposano

Genova. Dovevano sposarsi a novembre, dopo oltre dieci anni di vita insieme e quattro figli. Poi, all’inizio di quest’anno la coppia ha attraversato qualche momento di difficoltà e lui, 31 anni, è finito indagato per estorsione e lesioni nei confronti della compagna.

Due gli episodi contestati, il primo a febbraio quando l’uomo ha strattonato la compagna che chattava sul cellulare. Una violenza scatenata dalla gelosia: “Non mi voleva dire con chi stava parlando” ha detto al giudice. La donna in quel caso non aveva sporto denuncia. Il secondo episodio ad agosto, quando durante una lite lui aveva cercato di prendere il bancomat di lei. Poi aveva chiuso di botto una finestra e il vetro si era rotto. La donna, che era lì accanto, si era ferita. In quel caso nell’appartamento erano arrivate le volanti della Questura. E lui, oltre ad essere stato denunciato, era stato allontanato dal nucleo famigliare con un provvedimento del giudice.

