Albenga, l’Ipercoop Le Serre dona i regali raccolti nel periodo pre natalizio al Centro Aiuto Vita ingauno

Generico dicembre 2025

Albenga. Per il secondo anno consecutivo, Coop Liguria ha deciso di devolvere al Centro Aiuto Vita ingauno (onlus) i doni raccolti nel periodo pre natalizio nella sede del supermercato e che verranno distribuiti giovedì 18 dicembre da Babbo Natale in persona presso la sede dell’associazione ai tanti bimbi che vengono seguiti.

“Sarà un Babbo Natale molto generoso, – ha dichiarato Ginetta Perrone del Centro Aiuto Vita ingauno , – quello che loro incontreranno grazie alla generosità delle persone che hanno donato, ma soprattutto grazie a chi ha desiderato rivolgere un pensiero importante a chi è meno fortunato”.

