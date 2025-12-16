Albenga, l’Ipercoop Le Serre dona i regali raccolti nel periodo pre natalizio al Centro Aiuto Vita ingauno

Albenga. Per il secondo anno consecutivo, Coop Liguria ha deciso di devolvere al Centro Aiuto Vita ingauno (onlus) i doni raccolti nel periodo pre natalizio nella sede del supermercato e che verranno distribuiti giovedì 18 dicembre da Babbo Natale in persona presso la sede dell’associazione ai tanti bimbi che vengono seguiti.

“Sarà un Babbo Natale molto generoso, – ha dichiarato Ginetta Perrone del Centro Aiuto Vita ingauno , – quello che loro incontreranno grazie alla generosità delle persone che hanno donato, ma soprattutto grazie a chi ha desiderato rivolgere un pensiero importante a chi è meno fortunato”.

