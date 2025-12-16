Allerta gialla per neve nell’entroterra di ponente: Arpal conferma chiusura alle 14 ma pioggia fino a sera sul centro-levante della Liguria

Arpal conferma la chiusura dell’allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente alle 14 di oggi e segnala bassa probabilità di forti temporali sul centro-levante della regione con rovesci persistenti. La perturbazione, a partire dalla serata di ieri, ha portato precipitazioni deboli o moderate diffuse, inizialmente sul ponente e poi in estensione al resto della regione.

Nella mattinata, come previsto, la convergenza tra flussi settentrionali e orientali formatasi in mare ha dato origine a piogge moderate al largo che, nelle ore centrali e pomeridiane, potrebbero avvicinarsi alle coste causando rovesci di intensità moderata, localmente anche persistenti, soprattutto sulle aree del centro-levante, dove gli accumuli potranno risultare puntualmente fino a elevati. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a spostarsi verso levante, con residui fenomeni ancora possibili nelle ore notturne.

Il calo dello zero termico ha causato nevicate moderate fino a fondovalle sui versanti padani di ponente (in particolare Val Bormida) ed entroterra genovese. Tra gli accumuli al suolo osservati segnaliamo 57 cm a Monte Settepani, 15 cm a Roccavignale, 10 cm sulle alture di Urbe e qualche spolverata in Valle Stura.

Nel pomeriggio odierno le precipitazioni diventeranno più scarse e contestualmente ci sarà un innalzamento dello zero termico con una quota neve in salita a 800 m fino ad attestarsi sui 1000-1200 m in serata. Quota neve più alta (1800-2000 m) sui versanti padani di levante. Persistono i venti settentrionali di burrasca sul centro-ponente (Zone A e B) e venti forti su CD. Ancora disagio fisiologico per freddo su B e D. Si segnala mare molto mosso sotto costa, localmente agitato al largo. Domani, mercoledì, ancora deboli piogge la mattina, dal pomeriggio graduale cessazione dei fenomeni con cieli ancora perlopiù nuvolosi, specie a levante.