Ancora un morto sulle strade di Genova: pedone investito e trascinato da un autoarticolato a Sampierdarena

Genova. Giornata pesantissima sulle strade genovesi ed ennesimo investimento con esito mortale. E’ successo questa sera, martedì 16 dicembre, in via Cantore a Sampierdarena poco dopo le 19

Per cause in via di accertamento un autoarticolato ha investito un pedone. L’uomo sarebbe stato trascinato dal mezzo fino in corso Martinetti è stata trascinata dal mezzo lungo corso Martinetti fino all’area del Belvedere. Al momento è difficile l’identificazione del corpo. Sul posto la sezione infortunistica della polizia locale, i vigili del fuoco e i soccorsi.

