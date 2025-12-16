Autorità portuale: sostegno alla Culp savonese, via libera all’elettrificazione per il terminal crociere

Nel corso della seduta odierna, il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale ha approvato il pacchetto di misure a sostegno del reimpiego dei lavoratori della “Compagnia Unica Lavoratori Portuali” – CULP – “Pippo Rebagliati” di Savona–Vado Ligure.

La misura riguarda il terzo trimestre 2025 e si concentra sulla tutela occupazionale dei lavoratori dichiarati totalmente o parzialmente inidonei allo svolgimento delle tradizionali operazioni e dei servizi portuali. In questo arco temporale, la compagnia ha provveduto a ricollocare tali addetti in mansioni alternative, meno gravose dal punto di vista fisico, salvaguardando al contempo la continuità lavorativa e il presidio delle attività operative nello scalo.​

