Avegno: frana interrompe la provinciale 333 in prossimità di Salto

Una frana ha interrotto la strada provinciale 333 in Comune di Avegno in prossimità della frazione di Salto. Alcuni massi sono caduti dalla parete rocciosa a seguito della pioggia ed hanno occupato la carreggiata. Il primo a trovarsi la strada sbarrata, alle 20.30 circa, è stato il sindaco di Uscio Giuseppe Garbarino che ha dato l’allarme attivando i tecnici della Città metropolitana. Sul posto si è recata anche una pattuglia di carabinieri della Compagnia di Santa Margherita. Nelle prossime ore verrà liberata la corsia a valle e probabilmente istituito un senso unico alternato. Domani mattina le valutazioni per capire come intervenire.

