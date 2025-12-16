Cross, campionato regionale staffette: quattro podi per l’Arcobaleno

San Colombano Certenoli. Parte la stagione del cross e l’Atletica Arcobaleno Savona è subito competitiva.

In scena a Calvari (entroterra chiavarese) il Campionato Regionale di Cross, con la formula “a staffetta”.

Tre atleti gara per ogni equipe, con aggiunta di una prova mista (due atleti uomini ed una donna), per ognuno da affrontare un percorso di 1.500 metri.

Tra gli Assoluti maschili gara condotta con autorità dal terzetto Bruno-Di Vita-Arena. Parte alla grande il giovane Filippo Bruno, prosegue con facilità Gabriele Di Vita e per Tommaso Arena è quasi una formalità portare con successo e margine ampio il testimone all’arrivo.

Buon bronzo per l’altra formazione Arcobaleno schierata in questa prova: Tommaso ed Emanuele Molfino, poi a chiudere Edoardo Casale, per un team tutto junior.

