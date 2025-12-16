Ecco “La santità digitale: Carlo Acutis, influencer o profeta?”, il libro della loanese Sara Milanesi dedicato al santo “millennial”

Loano. “La santità digitale: Carlo Acutis, influencer o profeta?” è il titolo del libro che la loanese Sara Milanesi ha voluto dedicare alla figura del giovane santo, canonizzato lo scorso 7 settembre da papa Leone XIV.
Il volume, nato come tesi di laurea, si propone come “un viaggio spirituale che accompagna il lettore alla scoperta della bellezza della santità vissuta nel quotidiano. Attraverso pagine profonde e luminose, l’autrice conduce a riflettere su cosa significhi oggi essere santi, non come eroi irraggiungibili, ma come persone che, nella semplicità della vita di ogni giorno, sanno scommettere su Dio ponendolo al centro”.