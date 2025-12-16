Economia, le previsioni della Regione: la Liguria crescerà dell’1% all’anno ma domina l’incertezza

Genova. “Una crescita economica moderata ma costante, prossima all’1% annuo“. È la previsione per la Liguria contenuta nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale che in questi giorni passa al vaglio del Consiglio nella seduta di bilancio. Una stima superiore a quella nazionale che, pur mettendo in conto una crescita progressiva nei prossimi tre anni, si ferma a un +0,9% nel 2028.

“Nel periodo compreso tra il 2025 e il triennio successivo – si legge nel documento – il Pil regionale sarebbe trainato principalmente dai consumi delle famiglie, sostenuti dall’aumento dei salari reali e dal graduale rientro dell’inflazione verso i livelli obiettivo. Permangono tuttavia rischi legati alle tensioni sui traffici commerciali internazionali, che potrebbero incidere sull’export ligure, in relazione alla volatilità e alle oscillazioni cicliche del settore. Per quanto concerne gli investimenti, a fronte del contributo positivo derivante dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, si prospetta una dinamica più incerta, imputabile alle aspettative prudenti di imprese e consumatori”.

