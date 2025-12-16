Emergenza casa, mamma con tre figli a rischio sfratto. Asia Usb lancia la mobilitazione: “Tuteliamo i diritti”

Genova. Mercoledì 17 incombe la minaccia di uno sfratto per una madre sola con tre minori a pochi giorni dal Natale. Un caso che riaccende i riflettori sulla drammatica emergenza abitativa a Genova: a lanciare l’allarme L’associazione ASIA USB – Associazione Inquilini Abitanti – che oggi ha diramato un comunicato stampa per attivare la mobilitazione di protesta.

“Nonostante la famiglia in questione possieda un Isee di 3400 euro, una cifra modesta, essa si vede esclusa dai bandi per l’accesso agli alloggi destinati all’emergenza – scrive ASIA – A Genova ci sono migliaia di domande per accedere agli alloggi popolari, ma i posti disponibili rimangono drammaticamente pochi“. Il problema, sottolinea il comunicato, risiederebbe nei requisiti stessi: “I requisiti per essere ammessi a questi alloggi sono un paradosso, si richiede uno sfratto per avere un punteggio più alto, le invalidità, la perdita del lavoro e tutte le disgrazie possibili diventano moneta di scambio per avere un tetto sopra la testa”.

