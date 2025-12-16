COMMENTA
CONDIVIDI
Cronaca

Evacuato un palazzo in via Sampierdarena per “gravi criticità strutturali”

Evacuato un palazzo in via Sampierdarena per “gravi criticità strutturali”

crollo solaio via sampierdarena

Genova. Un palazzo di via Sampierdarena, il numero 107, è stato evacuato questo pomeriggio dopo il crollo di una porzione di soletta . A scopo precauzionale gli occupanti sono stati fatti uscire dall’edificio e sono stati attivati i soccorsi. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco.

A seguito delle verifiche tecniche sarebbero emerse gravi criticità strutturali, riconducibili a lavori di ristrutturazione non correttamente eseguiti in un appartamento al secondo piano. Per questo è stato disposto lo sgombero di tutto l’edificio stabile, in tutto dodici appartamenti e 28 persone.

» leggi tutto su www.genova24.it