Giornata della Colletta Alimentare, Spezia risponde con 31,5 tonnellate di aiuti

Il Banco Alimentare della Spezia comunica che nei giorni scorsi si è conclusa la distribuzione delle 31,5 tonnellate di alimenti non deperibili raccolti durante la 29esima Giornata nazionale della Colletta alimentare tenutasi lo scorso 15 novembre, gli alimenti sono stati distribuiti alle 34 strutture caritative della provincia della Spezia convenzionate con il Banco Alimentare Liguria e che assistono circa 7.000 persone.

Il referente del Banco Alimentare della Spezia, Paolo Oldoini, esprime la propria personale gratitudine a tutti i 750 volontari coinvolti di tutte le età che hanno prestato in vario modo il proprio tempo libero sia davanti ai 52 supermercati della città e della provincia che nelle attività logistiche di supporto (stoccaggio e distribuzione a magazzino, trasporto e guida automezzi ecc.) e che hanno permesso di ottenere un lusinghiero risultato di kg 31.500 raccolti, contro i kg 28.800 dello scorso anno, a conferma di un trend positivo che esprime la grande generosità della popolazione della città e della provincia.

