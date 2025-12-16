Giornate Fai ad Albenga: per le scuole tappe all’Archivio Diocesano, alla Caritas e alla Chiesa di SM in Fontibus

Albenga. Dal 24 novembre al 5 dicembre si sono tenute le Giornate FAI per le scuole. Tale evento ha visto la partecipazione degli studenti delle scuole del primo ciclo di studi di Albenga (otto classi della scuola primaria, tre classi della scuola dell’infanzia, cinque classi della scuola secondaria di primo grado, per un totale di circa trecentotrenta discenti).

Gli alunni del primo anno della scuola secondaria di primo grado hanno aderito al progetto “Apprendisti Ciceroni”, il quale prevede che un gruppo di studenti sia preparato relativamente alla storia di un determinato bene culturale locale, in modo tale che, in seguito, questo sia in grado di spiegare le particolarità di uno specifico luogo ai compagni della loro stessa classe.

