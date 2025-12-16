Guia Tanda confermata Garante dell’Infanzia

Guia Tanda è stata rieletta, all’unanimità, Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza di Regione Liguria. L’avvocato Guia Tanda era stata eletta dal Consiglio regionale, la prima volta, il 1 agosto 2023. La figura del Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza è stato istituto attraverso la legge regionale n. 1 del 2006 e disciplinata con la legge regionale n. 9 del 2007 e opera in assoluta libertà e indipendenza per la difesa e la verifica del rispetto dei diritti dei minori.

