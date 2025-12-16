COMMENTA
Il Generale Galletta in visita al Comando Legione Carabinieri Liguria

dicembre 2025

Visita istituzionale questa mattina al Comando Legione Carabinieri “Liguria”, dove il Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta, Comandante Interregionale dei Carabinieri per il Nord Ovest, è stato accolto dal Comandante della Legione, Generale di Brigata Claudio Lunardo.

Nel corso dell’incontro, svoltosi in vista delle prossime festività natalizie, il Generale Galletta ha riunito i Comandanti Provinciali di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, insieme a una rappresentanza delle 17 Compagnie e delle 122 Stazioni presenti sul territorio ligure. Hanno preso parte all’appuntamento anche una delegazione dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri e delle Rappresentanze Sindacali Militari.

