La Liguria sperimenta un numero telefonico per i casi non urgenti, per adesso solo nel Tigullio

Parte stasera in Liguria​ la fase sperimentale del numero europeo armonizzato​ (NEA) 116117, il servizio dedicato all’assistenza sanitaria non urgente che consente ai cittadini di entrare in contatto con la continuità assistenziale (ex guardia medica) e con i servizi sanitari territoriali per ricevere consigli medici, orientamento e indicazioni appropriate nei casi non urgenti, rappresentando un punto di riferimento alternativo al ricorso improprio al numero di emergenza 112 e ai Pronto Soccorso.

​Il numero 116117 ​è attivo nel Tigullio​ a partire da questa sera e sarà fruibile nei Comuni afferenti ad ASL 4, con prefisso telefonico 0185. Fanno eccezione i Comuni di Carro, Maissana e Varese Ligure, che, trovandosi in Provincia della Spezia, appartengono a un distretto telefonico diverso (0187). Per i cittadini di questi Comuni resta operativo il numero di continuità assistenziale 0185 371020.

