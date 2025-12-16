La San Filippo Neri torna a vincere: il super gol di Damonte porta il primo successo stagionale

Albenga. Un inizio travagliato ed una vittoria che sembrava non arrivare mai, la San Filippo Neri dopo 2 mesi dall’inizio del campionato è riuscita a raggiungere il primo successo stagionale. Il primo punto era arrivato settimana scorsa contro il Cisano, domenica contro il Camporosso al 93′ la gioia di un gruppo che sembrava aver perso ogni possibilità.
Gloria a giro spacca il sette ed apre le danze, Rizzo neutralizza il terzo rigore di fila, Managò pareggia a poco dal termine, proprio quando tutto sembrava fatto. Manca solo l’ultima occasione, una punizione praticamente da centrocampo, per provare ad ottenere la vittoria. Sulla battuta si presenta Damonte, rincorsa e… gol! Una di quelle reti inaspettate che da cross si trasformano in reti da Puskas Award.
Una vittoria che racchiude tutte le difficoltà di un club che ha iniziato decisamente con il piede sbagliato, ma che sembra aver trovato la giusta strada per riprendere il proprio cammino. Scollata l’ultima posizione occupata oggi dal Bordighera, la squadra di Curto ha subito dato un segnale.