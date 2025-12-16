Meteo, giornata all’insegna del maltempo: piogge e nevicate di forte intensità sulla Liguria

Liguria. Un intenso peggioramento è pronto ad interessare la nostra regione nella giornata di oggi (16 dicembre), con piogge intense sull’intero territorio e nevicate anche di forte intensità nelle aree interne di Ponente. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: accumuli nivometrici rilevanti (>30-40 cm.) entro sera nelle aree dell’immediato entroterra Savonese sopra i 700-800 mt. (Melogno-Settepani-Calizzano) e localmente elevati fin sul fondovalle della Val Bormida (>15-20 cm.). Disagi sul tratto autostradale dell’A6 in mattinata e nei tratti stradali di montagna nell’entroterra savonese. Accumuli pluviometrici localmente elevati entro fine periodo sulle dorsali dei versanti marittimi Savonesi e sul Centro-Levante costiero. Raffiche di tramontana superiori ai 50-60 Km/h sugli sbocchi vallivi del Savonese e Genovese Occidentale. Mari agitati al largo con onda significativa localmente superiore ai 3 mt. sul Golfo.

» leggi tutto su www.ivg.it