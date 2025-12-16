Meteo, giornata di pioggia con crollo delle temperature: allerta neve per l’entroterra di ponente

Genova. Giornata fortemente perturbata con precipitazioni moderate e continuative sui tratti di costa del Genovese Centro-Orientale e sul Savonese, anche sottoforma di rovesci.
Precipitazioni intense andranno ad interessare a partire dalla nottata il Centro-Ponente con crollo della quota neve sui versanti padani Occidentali, fin sui fondovalle in Val Bormida e con possibili disagi sul tratto autostradale dell’A6. Nevicate intense anche su Alpi Liguri e interno Savonese sopra i 700-800 mt con accumulo al suolo localmente superiore ai 40-50 cm. entro sera.