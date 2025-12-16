“La denuncia della Cgil sulla caduta dei pannelli dal soffitto del corridoio centrale dell’ospedale Sant’Andrea è gravissima e non può essere sottovalutata”. Lo dichiara la consigliera regionale della Liguria Carola Baruzzo, che si unisce all’allarme lanciato dal sindacato.

“Parliamo di un’area di passaggio quotidiano per operatori, pazienti e utenti, un incidente che avrebbe potuto provocare feriti – aggiunge Baruzzo – e che conferma, ancora una volta, il grave stato di degrado della struttura”.

Baruzzo sottolinea come “da tempo vengano segnalate criticità legate alla manutenzione, agli impianti e alla sicurezza, condizioni non più tollerabili per chi lavora e per chi si cura”. “La Regione deve assumersi fino in fondo la responsabilità di garantire condizioni dignitose e sicure negli ospedali, assicurando risorse adeguate alle Asl, in particolare a quelle periferiche, e interventi immediati di manutenzione straordinaria al Sant’Andrea, perché la tutela della salute e della sicurezza deve venire prima di tutto e la riforma della sanità du Bucci, che abbiamo duramente contrastato, va nella direzione opposta, con più centralizzazione e meno risposte ai territori”.

L’articolo Ospedale Sant’Andrea, Baruzzo: “Caduta pannelli, rischio gravissimo per pazienti e operatori” proviene da Città della Spezia.

