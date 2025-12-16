Passaggio di consegne all’Aps Rievocatori Ingauni, Michele Neri nuovo presidente: “Costruiamo un Palio sempre più condiviso”

Albenga. L’Associazione di Promozione Sociale Rievocatori Ingauni annuncia ufficialmente la chiusura del triennio 2023–2025 e il passaggio di presidenza, segnando un momento di continuità e rinnovamento all’interno del progetto culturale del Palio Storico di Albenga, realizzato in collaborazione con il Comune di Albenga, i Quartieri storici cittadini e i partner organizzativi.

Il nuovo presidente è Michele Neri, dopo che si è concluso il mandato del direttivo guidato dalla presidente Nicoletta Bellando, che ha accompagnato l’associazione in un triennio di profondo consolidamento progettuale, organizzativo e culturale.

