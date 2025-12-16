Porto Venere, Fezzano Vive scrive al sindaco: “Campo sportivo e Valletta a rischio allagamenti”

Il gruppo di lavoro civico “Fezzano Vive” ha inviato una lettera al sindaco di Porto Venere, Francesca Sturlese, per segnalare la situazione critica della manutenzione idraulica nella zona di Fezzano, alla luce di recenti eventi atmosferici eccezionali.

Nella missiva, i membri del gruppo evidenziano come le piogge intense del 23 settembre e del 1° dicembre scorsi abbiano provocato allagamenti significativi nella zona a mare del Fezzano, in particolare intorno al campo sportivo e in località Valletta. L’acqua e il fango hanno invaso diversi fondi privati, causando disagio ai residenti e potenziali rischi per la sicurezza.

