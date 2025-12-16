Rapallo e Camogli insieme per il rilancio del Teatro delle Clarisse

È stato presentato ufficialmente il protocollo di intesa tra il Comune di Rapallo e il Teatro Sociale di Camogli, che sancisce una collaborazione strategica per la gestione del Teatro delle Clarisse, recentemente ristrutturato, fino a giugno 2026. Un accordo che rappresenta un passaggio significativo per il rafforzamento dell’offerta culturale del territorio e per la valorizzazione di uno spazio storico restituito alla città in una veste completamente rinnovata.

La ristrutturazione del Teatro delle Clarisse ha restituito alla città un luogo non solo esteticamente molto bello, ma anche tecnicamente avanzato e pienamente adeguato alle esigenze degli spettacoli contemporanei. I lavori sono stati seguiti dalla Ripartizione Terza del Comune di Rapallo, in stretta collaborazione con l’assessore ai Lavori Pubblici Filippo Lasinio, che ha coordinato un intervento complesso e fondamentale per riportare il teatro a essere un punto di riferimento culturale.

