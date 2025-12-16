Riforma sanitaria, il Pd nelle piazze: “Prioritaria la manutenzione delle strutture esistenti”

Giornata di mobilitazione alla Spezia, a Sarzana e a Ceparana con presidi e volantinaggi sul futuro del servizio sanitario regionale. I promotore dell’iniziativa il Partito democratico provinciale. In una nota del segretario provinciale Marco Baruzzo sottolinea: “Le notizie che arrivano oggi dal Sant’Andrea non sorprendono ma continuano a preoccupare. Il centrodestra ha nascosto per mesi il buco di bilancio che Toti ha lasciato in eredità a Bucci: oggi, per evitare il commissariamento, si corre ai ripari con quella che si presenta come una riforma, ma in realtà è un grande passo indietro. Eppure le priorità di chi governa la sanità dovrebbero essere altre: la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti, la qualità delle prestazioni erogate, il rafforzamento delle reti di cura pubbliche. Solo oggi l’ultimo caso con il crollo di alcuni pannelli all’ospedale Sant’Andrea”.

“Su tutto questo il centrodestra fa scena muta, sulla pelle dei cittadini e soprattutto dei più fragili. È il tempo di proseguire una forte mobilitazione collettiva” conclude il segretario provinciale Baruzzo.

