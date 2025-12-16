Ruba borsetta alla stazione di Bonassola, arrestato in flagranza dopo l’inseguimento nelle gallerie

Arrestato ieri pomeriggio in flagranza un 32enne sorpreso a rubare la borsetta ad una pensionata, nei pressi della stazione di Bonassola. Dopo esser stato scoperto dai carabinieri, durante un servizio finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, l’uomo, di origine tunisina e residente a Pisa, ha iniziato a correre all’interno delle gallerie ferroviarie in direzione Levanto dove è stato raggiunto, poco dopo, dalla pattuglia dell’arma. Per evitare di incorrere in potenziali rischi per la sicurezza, grazie all’intervento contestuale della Polfer, è stato anche interrotto il traffico ferroviario.

I militari hanno quindi recuperato la borsa rubata, nel mentre abbandonata, e allo stesso tempo hanno identificato e denunciato a piede libero un 40enne di origine tunisina domiciliato nel torinese, che si accompagnava all’arrestato, trovato in possesso di un martelletto frangivetro rubato poco prima su un treno regionale. L’arrestato, che dovrà rispondere dell’ipotesi del reato di furto con destrezza, è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica e questa mattina, presso il Tribunale della Spezia, ha avuto luogo la convalida del provvedimento con condanna alla pena di anni 3 e 4 mesi di reclusione con successivo accompagnamento presso la Casa Circondariale della Spezia.

